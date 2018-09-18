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Парубий инициировал увеличение количества членов ЦИК

ЦИК
09:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Андрей Парубий зарегистрировал законопроект, которым предлагает увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии до 17 человек.

Согласно информации на сайте украинского парламента, проект закона (№9090) о внесении изменений в ст.6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии" зарегистрирован в понедельник, 17 сентября.

Согласно тексту законодательной инициативы, предлагается единственное изменение – увеличить количество членов избирательной комиссии с 15 до 17 человека.

Документ направлен на рассмотрение комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК.

5 июля текущего года народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

9 июля председатель парламента Андрей Парубий сообщил, что собирает предложения от разных фракций о том, как выйти из сложившейся ситуации. В частности, в парламенте предложили идею увеличить количество членов ЦИК, что позволит увеличить количество вакантных должностей в ней и назначить всех 14 кандидатов, внесенных президентом.

Представитель президента в парламенте, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко допустила, что будет найдена компромиссная позиция и Верховная Рада сможет изменить количественный состав ЦИК и назначить ее членов вместо тех, срок полномочий которых истек.

В то же время, фракция "Народный фронт" выступила против идеи увеличения количественного состава ЦИК и заявила о необходимости согласовать механизм, каким образом отсеять одного из 14 претендентов, чтобы заполнить 13 вакансий.

Если фракция "Блока Петра Порошенко" не откажется от инициативы отозвать одного из ЦИК, то обновление состава комиссии состоится в сентябре, отмечал тогда А.Парубий.

В июле фракция "БПП" также предложила исключить из списка для голосования за претендентов в члены ЦИК одного своего кандидата. Однако процесс обновления состава ЦИК так и не был разблокирован.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Выборы, Депутаты, ЦИК.
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