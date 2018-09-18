Луценко просит Раду снять неприкосновенность с трех "оппоблоковцев"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Скан-копии соответствующих документов от 17 сентября генпрокурор разместил на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Как отмечается в документах Генпрокуратуры, представления в отношении А.Вилкула и Д.Колесникова инициированы двумя разными прокурорами первого отдела процессуального руководства управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей региональной прокуратуры Днепропетровской области, а в отношении С.Дунаева – заместителем генпрокурора, руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

Представления поданы в виде приложений к соответствующим письмам Генпрокуратуры в адрес украинского парламента.

"Как и обещал генпрокурор, повторно поданы представления на трех депутатов", - написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как сообщалось, 14 сентября Ю.Луценко заявил о намерениях повторно внести в Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" А.Вилкула и народных депутатов из этой фракции Д.Колесникова и С.Дунаева.

15 мая сего года генпрокурор подписал представление на дачу согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности С.Дунаева. По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации. Предусматривается наказание – штраф от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

25 мая Ю.Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности Д.Колесникова и А.Вилкула.

Что касается Д.Колесникова, то следствие установило: находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, он совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.

А.Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.