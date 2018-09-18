Нидерланды прокомментировали новые заявления РФ по катастрофе MH17

Правительство Нидерландов подтвердило, что доверяет выводам Международной совместной следственной группы по расследованию катастрофы МН17 (JIT), согласно которым Москва несет ответственность за сбивание пассажирского самолета.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на RFE/RL.

"Правительство приняло во внимание сообщение в связи с пресс-конференцией Министерства обороны России. Нидерланды полностью доверяют выявленным JIT фактам и сделанным выводам. Расследование JIT получает наивысшую поддержку международного сообщества. Правительство твердо решило полностью сотрудничать с уголовным расследованием, которое ведут все причастные страны, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166", - говорится в заявлении.

17 сентября Россия показала запись якобы телефонного разговора украинских военных в качестве доказательства сбивания ими самолета. JIT заявила, что будет тщательно изучать информацию, выпущенную Российской Федерацией, как только она предоставит соответствующие документы для JIT, как это ей было предложено в мае 2018 года. При этом следователи отметили, что предварительные выводы Москвы о причинах трагедии, сделанные еще в 2014 году, не соответствуют действительности.

24 мая этого года JIT объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В результате Австралия и Нидерланды сказали, что Россия несет ответственность за сбивание пассажирского самолета. Москва отрицает причастность к катастрофе.