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Депутаты увеличили количество членов ЦИК

ЦИК
14:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 112 Украина

Новости Украины: Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии от 15 до 17 членов.

За принятие законопроекта №9090 в целом проголосовало 236 депутатов.

Закон устанавливает, что ЦИК состоит из 17 человек, тогда как по действующему закону "О Центральной избирательной комиссии" устанавливается, что в ее состав входит 15 человек.

"Мы сможем решить дилемму, когда в представлении (Президента относительно кандидатов на должность членов комиссии - ред.) есть 14 кандидатур на 13 вакансий ... Мы сможем решить дилемму и дать возможность всем фракциям парламента иметь свое представительство. Этот способ позволяет нам политически взять на себя ответственность и решить все противоречия", - отметил во время доклада по законопроекту автор Председатель ВР Андрей Парубий.

Закон направлен на обеспечение такого представительства политических сил в составе Центральной избирательной комиссии, что будет соответствовать рекомендации, выраженной в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2203 (2018), о необходимости пропорционального представительства парламентских политических фракций в этом органе.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко 23 января подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии, в списке - 14 кандидатов. Глава государства также подписал письмо об отставке нынешних членов ЦИК.

5 февраля представление поступило в парламент.

1 июня 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, в феврале 2017 года - еще одного члена комиссии.

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Новости Украины, Верховная Рада, Выборы, Депутаты, ЦИК.
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