День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Депутаты увеличили количество членов ЦИК
Депутаты увеличили количество членов ЦИК
Новости: В МИД Украины прокомментировали "новые доказательства" РФ по MH17
В МИД прокомментировали "доказательства" РФ по MH17
Новости: Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Новости: Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
X

Комитет Рады поддержал номинирование Сенцова на премию мира

Олег Сенцов
15:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Комитет по международным делам поддержал проект постановления о номинировании Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Комитет Рады по иностранным делам поддержал проект постановления о номинировании незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко по результатам заседания 18 сентября.

"Комитет по иностранным делам поддержал проект постановления о номинировании Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира... Надеюсь, что вскоре Верховная Рада примет это постановление уже в сессионном зале", - написал Гончаренко.

Он добавил, что Сенцов заслуживает эту премию как борец за базовые права и свободы человека ненасильственным путем. Кроме того, номинирование на премию даст возможность привлечь больше внимания международных партнеров к ситуации вокруг политзаключенного.

Проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины к Норвежскому Нобелевскому комитету о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира №9040 был зарегистрирован группой народных депутатов 4 сентября.

Как сообщалось, Олег Сенцов был незаконно осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили многочисленные деятели мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала более 100 тысяч подписей. Это означает, что теперь в соответствии с американским законодательством документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Нобелевская премия мира, Олег Сенцов, Политзаключенные.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В четверг Рада направит в КСУ законопроект о закреплении в Конституции курса страны в ЕС и НАТО ГПУ: Тумгоев признался, что воевал в Сирии Порошенко и госсекретарь обороны Британии обсудили военное сотрудничество

Последние новости

Тухель рассказал, сыграет ли Неймар против Ливерпуля В сети показали трейлер нового фильма ужасов от Netflix (Видео) СМИ: Предложенные Трампом космические войска "украдут" деньги Пентагона
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
03 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
04 Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах
05 Врачи назвали диету, которая поможет скинуть 7 килограмм за неделю
Новости сегодня
17:02 Путин прокомментировал крушение российского ИЛ-20 в Сирии
16:54 Киевская турфирма продавала авиабилеты в оккупированный Крым
16:50 Мудрый совет: как правильно выбрать книгу для досуга
16:48 Экс-игрок Динамо поделился ожиданиями от игры Шахтера в Лиги чемпионов
16:39 На Луганщине нашли тайник с боеприпасами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Суд частично ограничил доступ к прослушке Седлецкой
Суд частично ограничил доступ к прослушке Седлецкой
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.09 - 17.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает
Синоптики рассказали, когда похолодает
Новости: Алек Болдуин подтвердил слухи о свадьбе его племянницы с Джастином Бибером
Алек Болдуин подтвердил слухи о свадьбе его племянницы с Джастином Бибером
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь