Комитет Рады поддержал номинирование Сенцова на премию мира

Комитет Рады по иностранным делам поддержал проект постановления о номинировании незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко по результатам заседания 18 сентября.

"Комитет по иностранным делам поддержал проект постановления о номинировании Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира... Надеюсь, что вскоре Верховная Рада примет это постановление уже в сессионном зале", - написал Гончаренко.

Он добавил, что Сенцов заслуживает эту премию как борец за базовые права и свободы человека ненасильственным путем. Кроме того, номинирование на премию даст возможность привлечь больше внимания международных партнеров к ситуации вокруг политзаключенного.

Проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины к Норвежскому Нобелевскому комитету о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира №9040 был зарегистрирован группой народных депутатов 4 сентября.

Как сообщалось, Олег Сенцов был незаконно осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили многочисленные деятели мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала более 100 тысяч подписей. Это означает, что теперь в соответствии с американским законодательством документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.