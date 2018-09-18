Украина номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира

Рада приняла заявление о выдвижении кандидатуры украинского кинорежиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Соответствующий проект постановления №9040 поддержали 245 депутатов.

"Учитывая мужественное поведение Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в Российской Федерации в течение 4 лет за проявление героического ненасильственного протеста против незаконной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за отстаивание прав человека, за готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других, Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека.

Как известно, каждый год Норвежский Нобелевский комитет приглашает конкретных квалифицированных людей для представления номинаций на Нобелевскую премию мира. Устав Фонда Нобеля определяет лиц, имеющих право выдвигать номинации на Нобелевскую премию мира. В частности, номинировать могут члены национальных парламентов и правительств различных стран, лауреаты этой премии.

По словам председателя Комитета ВР по иностранным делам Анны Гопко, процесс отбора кандидатов проходит в несколько этапов. Февраль, по ее словам, является последним сроком для представления кандидатур, в феврале-марте составляется короткий список номинантов. В начале октября Нобелевский комитет выбирает лауреатов Премии мира большинством голосов.

Церемония вручения Нобелевской премии проходит 10 декабря в Осло.

Как сообщалось, ранее экс-президент Польши, бывший лидер “Солидарности” Лех Валенса подал кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Сенцов незаконно осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили многочисленные деятели мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала более 100 тысяч подписей, поэтому в соответствии с американским законодательством документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.

В целом в России и аннексированном Крыму держат около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.