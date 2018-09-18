Порошенко провел переговоры с парламентской делегацией Норвегии

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с председателем Стортинга (парламент) Норвегии Тоне Вильхельмсен Трьоен (Tone Wilhelmsen Trøen) дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба президента Украины.

"Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России", - сказано в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко и председатель Стортинга обсудили межпарламентское взаимодействие Украины и Норвегии.

Глава Украинского государства поблагодарил норвежский парламент за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь, как сообщается, Т.В.Трьоен заверила в намерении поддерживать активный украинско-норвежский межпарламентский диалог, о чем свидетельствует недавнее создание в Стортинге группы дружбы с Украиной.