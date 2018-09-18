День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко провел переговоры с парламентской делегацией Норвегии
Порошенко провел переговоры с парламентской делегацией Норвегии
Новости: Орбан просил Путина о продлении Турецкого потока через Венгрию
Орбан просил Путина о продлении Турецкого потока через Венгрию
Новости: Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
Новости: Редкий вид: в английском сафари-парке родился жираф Ротшильд (Видео)
Редкий вид: в английском сафари-парке родился жираф Ротшильд (Видео)
X

Порошенко провел переговоры с парламентской делегацией Норвегии

Петр Порошенко и Тоне Вильхельмсен Трьоен
20:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко обсудил с парламентской делегацией Стортинга ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских соглашений и деоккупацию Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с председателем Стортинга (парламент) Норвегии Тоне Вильхельмсен Трьоен (Tone Wilhelmsen Trøen) дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба президента Украины.

"Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России", - сказано в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко и председатель Стортинга обсудили межпарламентское взаимодействие Украины и Норвегии.

Глава Украинского государства поблагодарил норвежский парламент за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь, как сообщается, Т.В.Трьоен заверила в намерении поддерживать активный украинско-норвежский межпарламентский диалог, о чем свидетельствует недавнее создание в Стортинге группы дружбы с Украиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Петр Порошенко, Политзаключенные, Председатель Стортинга, Президент Украины, Тоне Вильхельмсен Трьоен.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Парубий инициировал увеличение количества членов ЦИК Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат

Последние новости

В Харькове суд вынес приговор мужчине, сбившему насмерть ребенка Звездный партнер Ярмоленко выбыл на длительный срок В Одессе на таможне раскрыли схему выдачи незаконных разрешений
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
03 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
04 Врачи назвали диету, которая поможет скинуть 7 килограмм за неделю
05 Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах
Новости сегодня
20:28 Экс-тренер Майка Тайсона будет готовить украинца к чемпионскому бою
20:15 "Мэри Поппинс возвращается": в сети появился первый трейлер (Видео)
20:12 Угроза мусорного коллапса: экологи Киева обратились к власти
20:03 В Украине за июль умерло 199 младенцев
20:01 Капитан Шахтера - о предстоящем матче против Хоффенхайма в Лиги чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
Новости: Украина номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира
Украина номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира
Новости: Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает
Синоптики рассказали, когда похолодает
Новости: Названо город, в котором пройдет показ Victoria's Secret в этом году
Названо город, в котором пройдет показ Victoria's Secret в этом году
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь