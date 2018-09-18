Нардепы просят Сайдика поднять на ТКГ вопрос "выборов" в ОРДЛО

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ)Ирина Геращенко и депутаты Верховной Рады обсудили со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком недопустимость проведения так называемый "выборов" в ОРДЛО в ноябре текущего года.

"Обменялись мнениями о возможности пролонгации закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Депутаты всех фракций, кроме ОБ (фракции "Оппозиционный блок"), отметили невыполнение РФ ни одного пункта Минских соглашений. Мы не продвинулись ни на шаг в мирном урегулировании на Донбассе за этот год, из-за деструктивной позиции РФ и ее марионеточного режима", – написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она отметила, что украинские парламентарии, которые также присутствовали на встрече с М.Сайдиком, проходившей в рамках неформальной минской платформы, "выразили глубокую обеспокоенность заявлениями о попытках провести в ноябре так называемые фейковые "выборы" в ОРДЛО, которые не соответствуют духу и букве Минских соглашений" и могут привести к серьезной дестабилизации" на Донбассе, ухудшению ситуации по безопасности и срыву мирного политического процесса.

"Депутаты Рады призвали представителя ОБСЕ поднять в Минске вопросы недопустимости "выборов", которые противоречат духу Минских соглашений, и также обратиться к представителям РФ с призывом публично осудить эти выборы и отказаться от сценария их проведения", - сообщила И.Геращенко.

"Депутаты поблагодарили ОБСЕ и посла Сайдика за усилия в поиске путей мирного урегулирования, подчеркнули, что Украина остается преданной политико-дипломатическому урегулированию конфликта, вызванного российской агрессией", - сообщила она.