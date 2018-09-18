Парубий призвал парламент Норвегии не поддерживать "Северный поток-2" (видео)

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с главой норвежского парламента Тоне Вильхельмсен Треэн сделал упор на неприемлемости строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал во время совместного брифинга с Трьоен по итогам их встречи сегодня в Киеве. Парубий отметил, что сотрудничество между Украиной и Норвегией в последний период получил особенно высокую динамику.

"Прежде всего, я поблагодарил Норвегию за поддержку, которую Норвегия предоставляет Украине в это непростое время. Поддержку в том, что сохраняет позицию санкций в отношении России и поддержку территориальной целостности Украины", - отметил он.

Вместе с тем, заметил председатель ВР, во время разговора с Треэн он поднял вопрос строительства "Северного потока-2". "И призвал парламент Норвегии к солидарности относительно неприятия строительства "Северного потока-2" как агрессивного энергетического проекта Путина, который направлен на увеличение энергетического давления на Европу", - сообщил Парубий.

По словам председателя ВР, во время встречи также были согласованы ссылки сотрудничества между странами в гуманитарной и культурной сферах. Кроме того, спикер подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между Украиной и Норвегией в вопросах информационной безопасности и предотвращения кибератак.

"Мы согласовали, что по тем направлениям продолжим сотрудничество», - добавил Парубий.

В свою очередь, Треэн от имени Норвегии и норвежского парламента выразила непоколебимую поддержку реформам, реализуемых в Украине.

Она также выразила надежду, что Украина продолжит борьбу с коррупцией и проведение реформ, направленных на построение демократического общества.

"Мы также хотели бы отметить результаты, которых Украина достигла за последнее время.

Было принято несколько важных законодательных актов по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности.

Мы приветствуем решение по формированию антикоррупционного суда и надеемся, что это решение вскоре будет реализовано", - сказала она.