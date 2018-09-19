Сенат США планирует увеличить размер военной помощи Украине

Сенат Соединенных Штатов одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на усиление безопасности до $250 млн.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", который предусматривает $250 млн для помощи Украине", - говорится в сообщении.

Данная смета оборонного бюджета на $50 млн превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки украинского государства.

"Согласно законопроекту, $250 млн. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил Украины", - отмечают в украинском посольстве.

Для вступления в силу согласованный проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год" предстоит еще проголосовать в Палате представителей, после чего он будет передан на подпись Президенту США.