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Парубий подписал закон об увеличении количества членов ЦИК

Андрей Парубий
15:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Рада не поддержала отмену закона об увеличении количества членов ЦИК.

Народные депутаты не поддержали отмену результатов голосования за принятый накануне закон, которым предусматривает увеличение количества членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании в среду лишь 42 народных депутатов поддержали проект постановления №9090-П народного депутата из фракции "Батькивщина" Алены Шкрум об отмене решения Верховной Рады от 18 сентября о принятии за основу и в целом законопроекта (№9090) о внесении изменений в ст.6 Закона о Центральной избирательной комиссии. При этом для принятия данного проекта постановления необходимо было 226 голосов депутатов.

За альтернативный проект постановления авторства нардепов из фракции "Оппозиционный блок" Игоря Шурмы и Михаила Папиева (№9090-П1) проголосовали 21 парламентарий. Проект постановления членов "Оппозиционного блока" Александра Долженкова и Николая Скорика (№9090-П2) поддержали лишь 26 народных депутатов.

Инициаторы отмены голосования за закон по ЦИК аргументировали свою позицию тем, что при его принятии, по их мнению, был нарушен Регламент парламента в части сроков, установленных процедурой прохождения инициативы.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в ст.6 закона о Центральной избирательной комиссии, добавив, что передаст его на подпись президенту Украины. К тому времени в зале осталось менее 100 народных депутатов.

Спикер выразил уверенность, что в четверг парламент обновит состав ЦИК.

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Закон вступит в силу со дня публикации.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Закон, ЦИК.
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