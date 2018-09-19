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Норвегия надеется, что Украина продолжит борьбу с коррупцией несмотря на выборы

Тоне Вилгелмсен Трьоен и Андрей Парубий
16:56 Сегодня Телеграф
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Председатель парламента Норвегии рассказала об ожиданиях от Украины на фоне предстоящих выборов.

Норвегия надеется, что Украина, несмотря на предстоящие выборы, продолжит борьбу с коррупцией и продолжения движения по демократическом пути развития.

Об этом во время визита в Украину заявила глава парламента Норвегии (Стортинга) Тоне Вилгелмсен Трьоен, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

"Госпожа Трьоен выразила надежду на то, что Украина, несмотря на предстоящие выборы, продолжит борьбу с коррупцией и развитие мощного демократического общества с верховенством права", - говорится в сообщении.

Глава норвежского парламента подчеркнула, что Норвегия безоговорочно поддерживает Украину в реформировании страны.

"Норвегия и Стортинг безоговорочно поддерживают усилия Украины в направлении реформирования страны. Мы высоко оцениваем и понимаем тот факт, что реформы проводятся в очень сложных обстоятельствах, во время российской агрессии на востоке Украины и незаконной оккупации Крыма", - отметила Трьоен.

"Норвегия будет, как и была преданным партнером Украины, а Стортинг и Верховная рада и в дальнейшем будут сотрудничать и иметь плодотворный диалог, и он будет выгодным для обеих сторон", - добавила Трьоен.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Норвегия, Тоне Вилгелмсен Трьоен.
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