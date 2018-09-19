В Украине по-новому будут оценивать состояние вод

Правительство поддержало разработанный Минприроды Порядок осуществления государственного мониторинга вод, который начнет действовать в Украине с 1 января 2019 года. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает УНН.

"С 1 января 2019 года - мы постепенно и уверенно переходим на новую европейскую систему. Вводим в Украине точно такие же подходы к мониторингу состояния поверхностных вод, действующих в Европейском Союзе. Это значит, что мы покончим с ситуацией, когда несколько органов мониторили одни и те же показатели, а по другим не следил никто, когда различные органы измеряли в разных единицах, а общегосударственная программа мониторинга не давала четкой картины состояния водных ресурсов", - пояснил Остап Семерак. Он отметил, что новая система мониторинга позволит реально оценить ситуацию с состоянием водных ресурсов в Украине и в дальнейшем на основании этих данных будут приниматься эффективные управленческие решения.

Кроме того, новая система мониторинга позволит каждому гражданину и эксперту получать в доступный способ и по-европейски классифицированные данные о состоянии водных массивов, бассейнов рек в целом. Данные, полученные в результате мониторинга, будут публиковаться на специализированном портале. Украина в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС обязалась реформировать водный сектор и осуществлять управление им по бассейновому принципу как того требует Водная рамочная директива Европейского Союза.