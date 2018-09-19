Турчинов встретился с депутатами парламента Эстонии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с председателем Комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсоном и депутатами эстонского парламента обсудили ситуацию, сложившуюся на Донбассе в результате агрессии РФ, а также вопросы о информационной, энергетической и кибернетической агрессии России.

"Мы не видим ни одной попытки (президента РФ Владимира - Ред) Путина остановить вооруженный конфликт на востоке, наоборот, РФ делает все для того, чтобы эскалация конфликта продолжалась, увеличивая свое военное присутствие вдоль российско-украинской границы", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО Украины в среду.

Он подчеркнул, что для Украинского государства важна последовательная и единая позиция ЕС по продлению санкций против РФ. "Вместе с тем, продолжение строительства Северного потока наносит значительный ущерб экономике и безопасности Украины, полностью противоречит санкционной политике, ослабляя энергетическую и экономическую безопасность Европы", - добавил секретарь СНБО.

По словам А.Турчинова, Россия - это страна, где терроризм стал формой внешней политики государства. "Доказательством этого является не только агрессия против Украины, но и химическая атака в Солсбери и гибридные технологии влияния на политическую ситуацию во многих странах Запада", - отметил он, добавив, что любое смягчение отношения к России Кремль сочтет победой.

В свою очередь, М.Михкельсон отметил, что Эстония - надежный друг Украины, который "всегда будет полностью поддерживать вашу страну как на европейском уровне, так и на уровне Североатлантического альянса".

Также собеседники обсудили вопросы интенсификации военно-технического сотрудничества со странами ЕС, в частности, совместные проекты в оборонно-промышленном комплексе. "Украина - это щит Европы, поэтому усиление наших оборонительных позиций - это, фактически, усиление обороноспособности и безопасности Европы", - подчеркнул А.Турчинов.