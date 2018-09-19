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Порошенко: Никогда Россия больше не вернется в Украину

Петр Порошенко во Львове
17:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: По словам президента, борьба за независимую, соборную Украину продолжается.

Президент Петр Порошенко уверен, что Украина победит в борьбе за независимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления во Львове.

"Уверен, что борьба за независимую, соборную Украину продолжается. Но я твердо также убежден, что мы с вами выйдем победителями из этой борьбы. И подчеркиваю, я в этом вместе с вами убежден, - никогда Россия больше не вернется в Украину", - заявил президент.

Ранее Порошенко заявлял, что Кремль хочет уничтожить европейское единство, и одним из средств для этого является распространение неправдивой информации об Украине, так называемых "фейковых" новостей.

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Новости Украины, Львов, Петр Порошенко, Россия.
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