Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4508875-poroshenko-nikogda-rossiya-bolshe-ne-vernetsya-v-ukrainu.html
Порошенко: Никогда Россия больше не вернется в Украину
17:35 Сегодня Телеграф
Новости Украины: По словам президента, борьба за независимую, соборную Украину продолжается.
Президент Петр Порошенко уверен, что Украина победит в борьбе за независимость.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления во Львове.
"Уверен, что борьба за независимую, соборную Украину продолжается. Но я твердо также убежден, что мы с вами выйдем победителями из этой борьбы. И подчеркиваю, я в этом вместе с вами убежден, - никогда Россия больше не вернется в Украину", - заявил президент.
Ранее Порошенко заявлял, что Кремль хочет уничтожить европейское единство, и одним из средств для этого является распространение неправдивой информации об Украине, так называемых "фейковых" новостей.
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