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СБУ: Двойное гражданство в Украине не наказывается

СБУ
18:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В СБУ заявили, что вопрос о вручении венгерских паспортов на Закарпатье находится в ведомстве МИД.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию относительно якобы выдачи венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии в Закарпатье. Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, СБУ все время публично говорит об угрожающих тенденциях о выдаче украинцам паспортов граждан Венгрии, но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство.

"Мы о таких угрожающих тенденциях говорим все время публично. Но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство. Единственное, что мы можем - это лишить чиновника доступа к гостайне. А этот вопрос лучше адресовать МИД, который должен реагировать на действия консульства", - сказала пресс-секретарь СБУ.

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Новости Украины, Венгрия, МИД, Паспорта, СБУ, Украина.
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