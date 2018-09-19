СБУ: Двойное гражданство в Украине не наказывается

В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию относительно якобы выдачи венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии в Закарпатье. Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, СБУ все время публично говорит об угрожающих тенденциях о выдаче украинцам паспортов граждан Венгрии, но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство.

"Мы о таких угрожающих тенденциях говорим все время публично. Но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство. Единственное, что мы можем - это лишить чиновника доступа к гостайне. А этот вопрос лучше адресовать МИД, который должен реагировать на действия консульства", - сказала пресс-секретарь СБУ.