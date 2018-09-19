Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4508950-holodnitskiy-spetsnaz-nabu-izbil-voditelya-sap.html
Холодницкий: Спецназ НАБУ избил водителя САП
Новости Украины: Во дворе Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошла потасовка между спецназом НАБУ и сотрудниками САП.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его водителя избил спецназ НАБУ. По словам Н. Холодницкого, это произошло, когда работники Управления госохраны обнаружили кабель для "прослушки" в САП.
"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ вызволять своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как свидетельствует видео, конфликтная ситуация возникла во дворе прокуратуры.
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