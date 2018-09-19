Холодницкий: Спецназ НАБУ избил водителя САП

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его водителя избил спецназ НАБУ. По словам Н. Холодницкого, это произошло, когда работники Управления госохраны обнаружили кабель для "прослушки" в САП.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ вызволять своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как свидетельствует видео, конфликтная ситуация возникла во дворе прокуратуры.