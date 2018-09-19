Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудит с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто информацию о выдаче венгерских паспортов украинцам на Закарпатье. Об этом глава украинской дипломатии сообщил в микроблоге Twitter. По словам П. Климкина, он во главе украинской делегации примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром", - отметил глава МИД. "Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - добавил П. Климкин.