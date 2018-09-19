Ноту РФ о непродлении Договора о дружбе отправят 21 сентября

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что украинское внешнеполитическое ведомство в пятницу, 21 сентября, нотой проинформирует Российскую Федерацию о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Об этом П. Климкин сообщил сегодня журналистам.

"Мы на этой неделе формально вышлем России наше сообщение о не продлении. Думаю, что в пятницу вышлем", - отметил П. Климкин. По словам главы МИД, это сообщение "в принципе, готово". "Мы проинформируем параллельно все международные организации, и, конечно, ООН, потому что это необходимо. Но и также все остальные международные организации о непродлении договора", - добавил П. Климкин.