Климкин: Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.

Соответствующее видеообращение Климкин обнародовал в Twitter, передает УНН.

"(О - ред.) выдаче паспортов в Венгерском консульстве мы прекрасно знали, предупреждали наших венгерских коллег. Но это (видео - ред.) - уже доказательство. И нужно среагировать. Как мы среагируем ... Я знаю ", - сказал Климкин.

Більше України в кожен куточок Закарпаття! pic.twitter.com/yCjR01dxLV — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.

Он добавил, что "выбор, конечно, за нашими венгерскими коллегами, но одно мы будем проводить очень последовательно - там (на Закарпатье - ред.) будет больше Украины. Ежегодно - больше Украины и мы этого обязательного достигнем".

Кроме того, министр отметил, что "в Венгрии есть две опции: доказать, что видео с выдачей в Генконсульстве в г. Берегово - фейк или принять меры прямо сейчас. Думаю, что реально только второе".