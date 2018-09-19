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Новости: Климкин: Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов на Закарпатье
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Климкин: Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов на Закарпатье

Павел Климкин
23:05 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Глава МИД заявил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона должным образом отреагирует на выдачу Венгерским консульством жителям Закарпатья венгерских паспортов.

Соответствующее видеообращение Климкин обнародовал в Twitter, передает УНН.

"(О - ред.) выдаче паспортов в Венгерском консульстве мы прекрасно знали, предупреждали наших венгерских коллег. Но это (видео - ред.) - уже доказательство. И нужно среагировать. Как мы среагируем ... Я знаю ", - сказал Климкин.

Он добавил, что "выбор, конечно, за нашими венгерскими коллегами, но одно мы будем проводить очень последовательно - там (на Закарпатье - ред.) будет больше Украины. Ежегодно - больше Украины и мы этого обязательного достигнем".

Кроме того, министр отметил, что "в Венгрии есть две опции: доказать, что видео с выдачей в Генконсульстве в г. Берегово - фейк или принять меры прямо сейчас. Думаю, что реально только второе".

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Все по теме:

Новости Украины, Венгерские паспорта, Венгерское консульство, Закарпатье, Министр иностранных дел Украины, Павел Климкин.
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