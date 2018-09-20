В Палестине опровергают заявления о "российском" Крыме

Посол Палестины в Украине подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, его коллега в России опроверг информацию о якобы его заявлении о Крымском полуострове, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

На странице внешнеполитического ведомства Украины в Фейсбук в среду вечером сообщается, что 19 сентября 2018 в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад.

"Поводом для такого шага стали комментарии, распространенные 19 сентября 2018 в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым", – сказано в сообщении.

В информации отмечается, что во время беседы директор Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратился к палестинской стороне за разъяснениями. В свою очередь посол Палестины в Украине подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым.

Также сообщается, что по состоянию на 18.30 посол Палестины в России А.Хафиз Нофаль заявил СМИ, что не делал никаких заявлений относительно Крымского полуострова и опроверг информацию, распространенную в среду СМИ о якобы его заявлении по Крымскому полуострову.