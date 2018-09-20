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Порошенко: Украина никогда не будет просить у Путина разрешения идти в Европу

Петр Порошенко на художественном вечере во Львове
05:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Украинский президент напомнил, что свобода от Москвы далась Украине очень дорогой ценой.

Украина сделала окончательный выбор о пути в Европу, так что российскому агрессору не под силу свернуть ее с истинного пути.

Об этом Президент Петр Порошенко сказал, выступая на художественном вечере во Львове, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Мы не допустим реванша. Украинский народ и власти больше никогда не будут просить у Путина разрешения идти в Европу", - пообещал украинский лидер.

Он также убежден, что в четверг, 20 сентября, Верховная Рада проголосует за законопроект об изменениях Конституции Украины, в которой закрепят евроинтеграционные устремления страны.

"2911 украинских героев отдали свои жизни на фронте за само право нашего выбора", — подчеркнул президент, добавив, что украинцы не имеют права их предать.

"Борьба за независимую соборную Украину продолжается", — уточнил Порошенко.

Он пообещал действовать "решительно, настойчиво и смело", чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться в Украину.

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Новости Украины, Европа, Львов, Петр Порошенко, Россия.
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