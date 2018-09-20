Порошенко выступит в Раде с ежегодным посланием

Рада заслушает послание Порошенко, планирует проголосовать за проект конституционных изменений по интеграции в ЕС и НАТО, обновить состав ЦИК.

Его выступление предусмотрено повесткой дня пленарного заседания, опубликованного на сайте парламента.

Ежегодное послание Главы государства определено первым вопросом повестки дня.

Сразу после этого Рада планирует рассмотреть законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)», который Президент 3 сентября внес в парламент.

18 сентября Комитет по вопросам правовой политики и правосудия, определенный основным в подготовке законопроекта, рекомендовал ВР включить его в повестку дня сессии и направить в Конституционный Суд для получения заключения. В то же время 19 сентября комитет по иностранным делам не полностью поддержал потенциальный закон, рекомендовав создать временную специальную комиссию для доработки документа перед направлением в КС.

Также депутаты планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд законопроект №6236 «О внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств».

Включения в повестку дня и направления для вывода КС требуют еще два законопроекта - №8329 и №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции по переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей на Сичеславскую и Кропивницкую соответственно.

Кроме того, в повестку дня предлагается включить проекты постановлений относительно дальнейшей работы над законопроектами №6773 и №7203, предусматривающих внесение изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. В июне Конституционный Суд признал оба проекта такими, которые не противоречат статьям 157 и 158 Основного закона. Ранее председатель ВР Андрей Парубий прогнозировал, что второе голосование касательно этого решения возможно в начале ноября 2018 года.

В четверг Рада собирается освободить от должности 13 из 15-ти членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и назначить 14 новых, представление на которых Президент внес в парламент в начале февраля. Накануне председатель ВР Андрей Парубий в зале пленарных заседаний подписал закон №9090 относительно увеличения количества ЦИК с 15 до 17 лиц и направил его на подпись Президенту Петру Порошенко. По убеждению спикера, расширение количественного состава Центризбиркома является путем к решению проблемы по обновлению государственного органа.

Следующим вопросом, согласно повестке дня, определено назначение на должность судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.

ВР также включила в повестку дня и примет решение относительно законопроекта №9026, инициированного первым вице-спикером Ириной Геращенко. Этот проект касается внесения изменения в дополнение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и предусматривает разблокирование выплаты социальной помощи семьям политзаключенных Кремля.

В пленарный четверг Рада намерена рассмотреть во втором чтении и законопроект №6518 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению официальной публикации законов Украины и других нормативно-правовых актов» и проект закона №8528 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса отпусков работников театров» (первое чтение).