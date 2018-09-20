Геращенко: Грызлов в Минске настаивал на "выборах" в ОРДЛО

Российская сторона в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске настаивает на проведении "выборов" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", несмотря на то, что они противоречат Минским соглашениям.

Об этом в Facebook написала первый заместитель главы Верховной Рады Украины, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.

"Минск. Информация от очевидцев. Сегодня (19 сентября - ред.) рядом с представителем РФ в ТКГ Борисом Грызловым там уютно примостился дедушка Фрейд и выдавил из российского подсознания в публичную плоскость всем известную правду.

Мои коллеги по минских группах обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попыткам проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса. И здесь Грызлов выдал сакраментальное: "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!", - сообщила Геращенко.

"Кто - вы? Вас же там нет" - вцепились в заявление по Фрейду украинцы. Грызлов ушел из заседания ТКГ раньше. Но и реакция представителей ОБСЕ однозначна - это нелегитимные выборы, которые ставят на грань срыва минский процесс и мирные переговоры", - подчеркнула она.

По ее словам, украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, которые не соответствуют украинскому законодательству и Минским соглашениям.

"Представители Украины в ТКГ отметили, что в Донецке и Луганске могут пройти только местные выборы, и никаких "выборов глав республик", выборы могут проходить только по украинскому законодательству, с украинским ЦИК, с украинскими политическими партиями, украинскими медиа, международными наблюдателями", - подчеркнула Геращенко.

Ранее украинская сторона ТКГ заявила, что проведение "внеочередных выборов" в ОРДЛО нарушает обязательства России как стороны Минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс.

Как сообщалось, 7 сентября боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили "выборы" своих главарей и "депутатов" на 11 ноября.

МИД Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с намерением оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на Донбассе.