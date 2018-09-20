Возле Верховной Рады проходит митинг

На площади Конституции возле Верховной Рады около 500 человек требуют принять закон о защите прав иностранных добровольцев. Участники митинга требуют принять законопроект №3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства воинами АТО-иностранцами и установление моратория на выдачу ветеранов АТО иностранным государствам (в частности, РФ), и миграционную амнистию. Также активисты требуют уволить работников Генпрокуратуры, которые выдали по запросу ФСБ России ингуша Тимура Тумгоева.

Большинство активистов держат символику партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины". Также некоторые участники акции держат символику ВО "Свобода" и "Карпатской Сечи". Сейчас акция проходит без грубых нарушений порядка. На входе на площадь Конституции сотрудники полиции выборочно осматривают вещи людей, которые пытаются попасть на акцию.