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Возле Верховной Рады проходит митинг

Митинг возле Верховной Рады
12:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Около 500 человек возле Верховной Рады требуют предоставить украинское гражданство иностранным волонтерам АТО.

На площади Конституции возле Верховной Рады около 500 человек требуют принять закон о защите прав иностранных добровольцев. Участники митинга требуют принять законопроект №3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства воинами АТО-иностранцами и установление моратория на выдачу ветеранов АТО иностранным государствам (в частности, РФ), и миграционную амнистию. Также активисты требуют уволить работников Генпрокуратуры, которые выдали по запросу ФСБ России ингуша Тимура Тумгоева.

Большинство активистов держат символику партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины". Также некоторые участники акции держат символику ВО "Свобода" и "Карпатской Сечи". Сейчас акция проходит без грубых нарушений порядка. На входе на площадь Конституции сотрудники полиции выборочно осматривают вещи людей, которые пытаются попасть на акцию.

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Новости Украины, АТО, Верховная Рада, Иностранцы, Митинг, Украина.
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