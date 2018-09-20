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В Киеве умер известный украинский политик, народный депутат ряда созывов

Виталий Шевченко
13:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: facebook.com/sergiy.kordyk

Новости Украины: В Киеве в четверг, 19 сентября, умер украинский политик 2-го, 3-го, 4-го созывов, журналист и писатель Виталий Шевченко.

В среду, 19 сентября, в Киеве скончался украинский политик, журналист и писатель Виталий Шевченко. Виталий является отцом посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Виталий Шевченко был Народным депутатом Украины в парламенте 2-го, 3-го, 4-го созывов. Занимал пост председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2005-2009 гг.

Виталий одним первым в украинской журналистике написал серию публикаций о юношах, погибших в Афганистане, в которых рассказывалось об ужасных последствиях войны, развязанной СССР.

В 1991-м он обнародовал секретные документы о последствиях Чернобыльской катастрофы, а летом того же года выступил с циклом лекций об аварии на ЧАЭС в городах Канады. Рецензировал новинки украинской литературы, готовил литературно-драматические передачи (около 50 сценариев литературных композиций для Украинского радио, литературные радиопередачи для детей, художественные телепередачи для молодежи и тому подобное).

Виталий Федорович – отец известного журналиста и политика, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. Также у него остались дочь Богдана и сын Евгений.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием и затронул ряд тем о внутреннем и внешнем положении Украины.  Глава страны также призвал работодателей устанавливать конкурентные заработные платы, поскольку это единственный способ решить проблему дефицита рабочей силы в Украине.

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Новости Украины, Виталий Шевченко, Журналист, Народный депутат Украины, Писатель, Скончался в Киеве, Украинский политик.
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