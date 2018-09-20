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Филарет: Лавра свободно перейдет в УПЦ КП

Киево-Печерская Лавра
16:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Патриарх УПЦ КП Филарет уверен, что Киево-Печерская Лавра после Томоса перейдет в Киевскую патриархию в результате свободного выбора общины.

Киево-Печерская Лавра перейдет к Украинской православной церкви после предоставления Томоса об автокефалии только в результате свободного выбора общины. Об этом сообщил Патриарх УПЦ КП Филарет в интервью радио "Эхо Москвы", передает УНН.

"Они же силу не будут употреблять. И мы не будем. Значит, если они не будут, то и мы, и никакого конфликта не будет. Мы будем принципиально придерживаться этого положения: никакого насилия, а свободный выбор — или Украинская церковь, или Российская", - отметил патриарх. По его словам, вопрос перехода любого другого храма УПЦ (МП) будет решаться на голосовании религиозной общины.

"Собралось село. 2⁄3 проголосовало за Украинскую церковь. Значит, храм будет принадлежать этой общине. А те верующие имеют право на организацию своей религиозной общины, но они уже будут называться не Украинская церковь, а Российская церковь в Украине", - уточнил патриарх. При этом он добавил, что сейчас все больше и больше прихожан отдают предпочтение Киевскому патриархату. Это стало следствием российской агрессии, которая продемонстрировала истинные цели Москвы в Украине. Так, уже сейчас, на Пасху в крестном ходе Московского патриархата приняли участие 20 тысяч прихожан, тогда как в Киевском патриархате насчитали 60 тысяч. "Когда будет автокефальная церковь, мы разберемся. Но разберемся без насилия, свободно, без нарушения прав человека. Мы знаем, что Россия хочет посеять религиозную вражду, чтобы у нас была вражда, и дать повод для внешнего вмешательства", - подытожил Филарет.

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Новости Украины, Киевская Лавра, Томос, УПЦ КП, УПЦ МП, Филарет.
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