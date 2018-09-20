Рада уволила 13 членов ЦИК, у которых истек срок полномочий

Верховная Рада поддержала увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек. Соответствующий проект постановления (№4789-д) об увольнении поддержали 278 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Верховная Рада уволила главу ЦИК Михаила Охендовского, его заместителей Андрея Магеру, Жанну Усенко-Черную, а также членов ЦИК Татьяну Лукаш, Тамару Астахову, Юрия Данилевского, Олега Диденко, Игоря Жиденко, Екатерину Махницкую, Александра Осадчука, Бронислава Райковского, Александра Чупахина, Юлию Швец, Александра Шелестова, Валерия Шелудько.

После этого нардепы перешли к вопросу назначения новых членов комиссии.

Напомним, Верховная Рада направила в Конституционный суд (КС) президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО. Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и 158 Основного закона.