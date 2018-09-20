Действия НАБУ и ГПУ относительно Розенблата суд признал незаконными

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск народного депутата Борислава Розенблата к НАБУ и ГПУ о признании противоправными их действий во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении нардепа. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"20 сентября 2018 года Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Борислава Розенблата к Национальному антикоррупционному бюро Украины и Генеральной прокуратуре Украины о признании противоправными действий ответчиков по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, которые нарушают гарантии депутатской неприкосновенности истца", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе суда, рассмотрение дела в Окружном административном суде города Киева длился почти год.

"Судом было установлено, что ответчиками безосновательно совершались действия по осуществлению уголовного преследования Борислава Розенблата вне соответствующего уголовного производства и без соблюдения законодательных требований о необходимости обеспечения депутатской неприкосновенности, то есть без получения согласия Верховной Рады Украины на привлечение истца к уголовной ответственности, что, помимо прочего, привело к противоправному вмешательству в личную и семейную жизнь Розенблата", - отмечается также в сообщении.

Сообщается также, что суд удовлетворил иск Розенблата, признав противоправными действия ответчиков и обязав их соблюдать требования действующего законодательства относительно соблюдения гарантий депутатской неприкосновенности.

В суде добавили, что предоставленные и исследованные судом доказательства содержат информацию, которая охраняется Законом Украины "О государственной тайне", которая "не позволяет суду публиковать мотивировочную часть судебного решения".

В то же время сам Розенблат обнародовал в своем Facebook вступительную и резолютивную части судебного решения.

"Сегодня я получил положительное решение Окружного админсуда г. Киева, где признаны все действия работников НАБУ против меня незаконными. Я понимаю, что это решение неокончательное в моей борьбе за свое имя и свою честь, но это очень важный шаг на пути к моей победе", - отметил он.

Как сообщалось, в январе 2018 года в Окружной административный суд Киева поступил иск Розенблата, который просил суд признать противоправными действия директора НАБУ относительно привлечения к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора. Суд не удовлетворил иск.

Розенблат является фигурантом так называемого "янтарного дела". В его действиях силовики усматривают признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тысяч долларов. Розенблата подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.

На заседании регламентного комитета Верховной Рады правоохранители продемонстрировали снятое скрытой камерой видео, которое, по словам следователей, свидетельствует о коррупционных действиях Розенблата в сфере добычи янтаря.

По данным прокуратуры, на почти часовом видео фигурирует Розенблат и агент правоохранителей "Екатерина", которые проводили встречи в ресторанах в течение полугода. Люди, которые фигурируют на видео, договаривались о взятках разных размеров в делах относительно нелегальной добычи янтаря. Сам Розенблат назвал это видео "художественным фильмом" и заявил, что не знает, "кто эти актеры, кто озвучивает и кто делал монтаж".