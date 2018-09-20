ВМФ Украины получил еще один катер

Сегодня, 20 сентября, в Киеве состоялся спуск на воду еще одного десантно-штурмового катера "Кентавр". Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины, передает УНН.

" Кентавр"- это уже второй проект отечественных катеров, который был разработан и построен именно в независимой Украине. Этот катер начал серию таких боевых единиц, мы уже имеем два спущенных на воду катера и ожидаем продолжения", — заявил начальник штаба — первый заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов. Новые боевые единицы построены на Киевском судостроительном заводе ЗАО "Завод "Кузница на Рыбальском"по заказу Министерства обороны Украины для Военно-Морских Сил ВС Украины. Спуск катеров в этом году является продолжением строительства серии катеров в рамках Государственной целевой программы развития вооружения и военной техники на период до 2021 года для Военно-Морских Сил ВС Украины с целью наращивания сил обороны Украины в приморском направлении, начатой в 2016 году.

Десантно-штурмовой катер "Кентавр" относится к типу высокоманевренных и хорошо оснащенных судов. Он имеет на вооружении две пусковые установки 80-мм реактивной системы залпового огня, два боевых модуля с пулеметами калибра 12,7 мм и гранатометом калибра 40 мм. Экипаж катера состоит из пяти человек, в десантном отсеке могут поместиться 32 военнослужащих.