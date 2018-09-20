В Европарламенте обсудят ситуацию в Азовском море

Евродепутаты планируют в Европарламенте поднять вопрос блокирования Россией в Азовском море 120 европейских судов.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил член подкомитета по вопросам безопасности и обороны Комитета ЕП по иностранным делам Михаел Галер, сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно статистике 120 судов, которые шли под флагом ЕС, были задержаны начиная с апреля. Мы в Европарламенте, конечно, поднимем этот вопрос и будем требовать, чтобы это прекратилось", - сказал Галер.

Он подчеркнул, что евродепутатов беспокоит ситуация в Азовском море, где Россия "вопреки предыдущей практике задерживает и осматривает судна, задерживая их на 2-3 суток".

"Российская Федерация в значительной степени злоупотребляет практикой, являющейся общей в мире... Вместо того, чтобы обеспечить свободное прохождение кораблей, они их задерживают на долгое время", - сказал европарламентарий.

Как сообщалось ранее, в течение последних месяцев Россия задерживала суда, направлявшиеся в порты Бердянска и Мариуполя. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина проводит переговоры со странами ЕС и США по введению санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

В Государственном департаменте США назвали действия России в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину.