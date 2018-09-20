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Литва будет продолжать блокировать "Северный поток - 2"

Встреча украинской и литовской делегаций
22:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: МИД

Новости Украины: Литва пообещала блокировать реализацию "Северного потока-2".

Литва будет продолжать прилагать усилия для блокирования реализации "Северного потока-2". Об этом сегодня шла речь во время встречи вице-министра иностранных дел Литовской Республики Дарюса Скусявичюса с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

"Было подтверждено общность позиций Украины и Литвы относительно опасности политического проекта РФ "Nord Stream 2" для энергетической безопасности стран Европы, а также настроенности на продолжение усилий по блокированию его реализации", - рассказали в дипломатическом ведомстве.

Также, по информации МИД, констатировалось необходимость усиления санкционного режима в отношении Российской Федерации, особенно в контексте строительства моста через Керченский пролив.

"Обострение ситуации в акватории Азовского моря в результате действий России является предметом особого внимания со стороны Евросоюза", - отметил Скусявичюс.

Вице-министр Литвы также подтвердил готовность официального Вильнюса способствовать продвижению приоритетов евроинтеграции Украины и сохранению повышенного внимания к инициативе ЕС "Восточное партнерство", в частности в контексте обеспечения сотрудничества заинтересованных стран-членов ВП на пути интеграции в Энергетический и Цифровой союзов.

Ранее в Польше заявили, что близки к блокированию "Северного потока-2".

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Новости Украины, Дарюс Скусявичюс, Елена Зеркаль, Литва, МИД, Северный поток-2.
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