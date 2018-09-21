Волкер: Именно Россия нарушила Будапештский меморандум
Новости Украины: Курт Волкер напомнил об ответственности подписантов Будапештского меморандума за вторжения РФ в Украину.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что США, Великобритания и Франция как подписанты Будапештского меморандума должны быть более ответственными за агрессию Российской Федерации в Украине.
Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу "112-Украина".
"Что касается Будапештского меморандума, я хотел бы, чтобы наша страна, Великобритания, Франция в большей степени были ответственными за агрессию России против Украины", - подчеркнул Волкер.
"Также следует помнить, что Будапештский меморандум нарушила именно Россия. Это Российская Федерация осуществила вторжение в Украину. Не США, не Британия, не Франция, а именно Россия нарушила государственные границы Украины", - заявил Волкер.