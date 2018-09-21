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Филарет: УПЦ бесспорно получит Томос об автокефалии

Патриарх Филарет
07:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Патриарх Филарет выразил уверенность в том, что Украина получит Томос об автокефалии УПЦ.

По мнению патриарха Филарета, единая украинская поместная церковь бесспорно получит Томос об автокефалии, потому что Украина – каноническая территория Константинополя, а не Москвы.

"Мы думаем, что процесс необратим. Вселенский патриарх Варфоломей провел Архиерейский собор в Константинополе, на котором обосновали, что присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686-м году было незаконным и неканоническим. Поэтому Вселенский патриарх к этому времени признает Украину территорией, которая канонически принадлежит к Вселенскому патриарху", - рассказал патриарх Филарет "Голосу Америки".

По словам патриарха Филарета, Святейший патриарх будет созывать собор для объединения трех украинских церквей - Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Но этому будет предшествовать два решения - решение о недействительности анафемы против патриарха Филарета и предоставление Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

"Наложенная на меня в 1997 году [...] анафема имеет политическую подоплеку, а за политические намерения анафема не накладывается. Анафема накладывается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов. А я ничего этого не делал. Поэтому претензий ко мне с этой стороны нет", - объясняет патриарх Филарет. По его словам, решение о недействительности анафемы должны принять патриарх и синод Константинопольской церкви.

"Второе решение, которое мы ждем, - предоставление Томоса об автокефалии украинской православной церкви на том основании, что Украина является канонической территорией Константинополя, а не Москвы", - добавляет патриарх.

Он также уточняет, что к Вселенскому патриарху обратились 41 архиерей Киевского патриархата, 12 архиереев Автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Все они выразили желание создать единую поместную церковь. Из 10 архиереев Московского патриархата только двое раскрывают свои имена, остальные опасаются реакции со стороны Москвы.

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Новости Украины, Автокефалия, Патриарх Филарет, Россия, Томос об автокефалии, УПЦ.
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