Климкин о венгерских паспортах: Это вызов национальной безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что раздача венгерского гражданства на Закарпатье противоречит Венской конвенции о консульских отношениях. Об этом глава украинской дипломатии заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Раздача гражданства - она сама по себе запрещена Венской конвенции о консульских отношениях. Вот, что мы им позволяем, то они и должны делать на нашей территории. И это вызов нашей национальной безопасности", - отметил Климкин.

"Но, когда консул говорит, ты там это скрывай под столом, такой паспорт там показывай, а такой паспорт там показывай - это на самом деле и в какой-то степени попытка поиздеваться, но и над самими собой", - добавил министр. По его словам, призыв генерального консула Венгрии в Берегово к украинцам венгерского происхождения скрывать венгерский паспорт от украинской власти является "манипуляцией".

"Это реально призыв к нарушению нашего законодательства на нашей территории и манипуляция. Многие думают, что проблема с этим видео - только раздача гражданства. Проблема и в этом призыве", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось, накануне в интернете появилось видео, на котором украинцам в Берегово Закарпатской области раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага. Затем они получают инструкцию от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинца угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства. Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула, и заверил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает прибегнуть к новым мерам по препятствию европейской и евроатлантической интеграции Украины.