День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин о венгерских паспортах: Это вызов национальной безопасности
Климкин о венгерских паспортах: Это вызов национальной безопасности
Новости: Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Новости: Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Новости: Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
X

Климкин о венгерских паспортах: Это вызов национальной безопасности

Павел Климкин
09:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что раздача венгерского гражданства на Закарпатье противоречит Венской конвенции.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что раздача венгерского гражданства на Закарпатье противоречит Венской конвенции о консульских отношениях. Об этом глава украинской дипломатии заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Раздача гражданства - она сама по себе запрещена Венской конвенции о консульских отношениях. Вот, что мы им позволяем, то они и должны делать на нашей территории. И это вызов нашей национальной безопасности", - отметил Климкин.

"Но, когда консул говорит, ты там это скрывай под столом, такой паспорт там показывай, а такой паспорт там показывай - это на самом деле и в какой-то степени попытка поиздеваться, но и над самими собой", - добавил министр. По его словам, призыв генерального консула Венгрии в Берегово к украинцам венгерского происхождения скрывать венгерский паспорт от украинской власти является "манипуляцией".

Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали Читать полностью

"Это реально призыв к нарушению нашего законодательства на нашей территории и манипуляция. Многие думают, что проблема с этим видео - только раздача гражданства. Проблема и в этом призыве", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось, накануне в интернете появилось видео, на котором украинцам в Берегово Закарпатской области раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага. Затем они получают инструкцию от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинца угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства. Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула, и заверил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает прибегнуть к новым мерам по препятствию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Венгерские паспорта, Венгрия, Закарпатье, МИД, Павел Климкин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

В Европарламенте обсудят ситуацию в Азовском море Рада проголосовала за новый состав ЦИК ВМФ Украины получил еще один катер

Последние новости

Джошуа - Поветкин: дуэль взглядов (Видео) В матче против Ворсклы наставник Арсенала установил рекорд Лиги Европы Правительство представит Раде проект госбюджета
Сегодня читают
01 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
02 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
03 НАБУ опубликовало компрометирующую "переписку Омеляна"
04 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
05 Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Новости сегодня
09:43 Прайс - Кузьмин: дуэль взглядов (Видео)
09:42 Кривляки: смешные лица людей на американских горках
09:41 Альварес после победы над Головкиным не получит титул по версии IBO
09:32 В сети появился трейлер нового хоррор-сериала "Призраки дома на холме" (Видео)
09:27 Промоутер Ломаченко рассказал, когда начнет переговоры с Майки Гарсией
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде, новый состав ЦИК и конкурс Мисс Украина
Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде и новый состав ЦИК
Новости: Центр Киева перекроют на три дня
Центр Киева перекроют на три дня
Новости: Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
Названа победительница конкурса Мисс Украина
Новости: Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь