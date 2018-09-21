Крымскотатарский активист Асан Чапух прекратил голодовку

Крымскотатарский активист Асан Чапух, удерживаемый российскими правоохранительными органами в Симферопольском следственном изоляторе, прекратил голодовку, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"После шестидневного отказа от приема пищи и непредоставления ему надлежащего лечения ему стало еще хуже. Он прекратил свой самый жестокий и сложнейший из всех протестов – голодовку", - написала омбудсмен на своей странице в соцсети Фейсбук.

По ее информации, 20 сентября утром А.Чапуху было очень трудно – он не мог самостоятельно передвигаться. "Теперь состояние его здоровья стало еще хуже", - написала Л.Денисова.

"Жду скорейшей реакции и неотложных действий МИД РФ на ноту нашего МИДа. Такое жестокое отношение к крымскотатарскому активисту не могу назвать иначе, чем умышленные, целенаправленные пытки", - подчеркнула омбудсмен.

65-летнего А.Чапуха российские власти незаконно обвиняют в так называемом, "деле Веджие Кашка. 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи по обвинению в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.