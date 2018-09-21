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Гройсман о Супрун: Эффективно работает, а ее советы никому не мешают

Ульяна Супрун и Владимир Гройсман
11:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман и Андрей Парубий считают, что Супрун борется с коррупцией и ее нужно поддерживать, а не отправлять в отставку.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считают, что и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун борется с коррупцией и ее нужно поддерживать, а не отправлять в отставку.

Об этом они сказали во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопрос председателя фракции ”Радикальной партии” Олега Ляшко, который требовал отставки Супрун и считает ее советы довольно странными, и что правительство должно стыдиться их.

В ответ на это Гройсман отметил: "Согласно жанру, я должен был бы сейчас что-то сказать резкое в адрес Ульяны, но если вы считаете, что это только то, что делает и. о. министра и ее команда, то тогда вы не совсем объективны".

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По его словам, благодаря команде министерства изменена система государственных закупок и преодолена коррупция на сегодняшний день в этой системе. Премьер добавил, что благодаря изменениям в первичном звене медицины, там, где они произошли, медики получают уже не 6 тыс. грн зарплаты, а 12-16 тыс.

"А что касается советов, то я считаю, что бесплатные советы каждый воспринимает по-разному - кому-то это нравится, а кому-то нет", - добавил Гройсман.

Парубий также считает, что необходимо поддерживать Супрун, а не говорить о ее отставке.

"Я хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Ульяны Супрун", - отметил он.

При этом добавил, что не собирает "маленькие грибы", намекая на то, что пользуется советами Супрун, где она рассказывала, какие грибы можно собирать. Парубий отметил, что Супрун "проводит борьбу с коррупцией в сфере медицины" и ее надо поддерживать.

Ляшко в ответ предложил Гройсману и Парубию свое высокомерие и юмор оставить в рабочих кабинетах и серьезно отнестись к проблемам, имеющимся сегодня в медицине.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Владимир Гройсман, Минздрав, Ульяна Супрун.
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