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Против российских издательств введут санкции

Запрет книг
14:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: К российским издательствам, распространяющим книги, содержащие "прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины" будут применены санкции СНБО.

Кабинет министров Украины принял решение об обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против российских издательств. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Как отмечается, Кабмин просит СНБО ввести санкции против издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

 

"Правительство приняло решение об обращении к СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами по производству и распространению книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства", - написал он. В мае В. Кириленко подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

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Новости Украины, издательства, Кабмин, Санкции, СНБО, Украина.
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