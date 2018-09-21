Против российских издательств введут санкции

Кабинет министров Украины принял решение об обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против российских издательств. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Как отмечается, Кабмин просит СНБО ввести санкции против издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Уряд ухвалив рішення про звернення до РНБО щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських видавництв, які є лідерами у продукуванні та поширенні книг, що містять прямі заклики до порушення територіальної цілісності України та знищення Української Держави — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 сентября 2018 г.

"Правительство приняло решение об обращении к СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами по производству и распространению книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства", - написал он. В мае В. Кириленко подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.