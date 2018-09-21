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Омелян хочет создать Авиационный фонд

Авиация
15:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для развития авиатранспорта Украине необходим Авиационный фонд, по аналогии с Дорожным фондом.

Чтобы обеспечить финансирование развития аэропортов в Украине Министерство инфраструктуры инициирует создание Авиационного фонда по аналогии с Дорожного фонда. Об этом на пресс-конференции сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос корреспондента УНН по развитию аэропортов в связи с заходом на рынок новых авиакомпаний.

"Если сравнивать ситуацию с 2015-2016 годом, то сегодня мы имеем достаточное количество авиакомпаний на украинском рынке, рынок еще не перегрет, потенциал сохраняется серьезный. Сейчас ключевой вопрос - это инфраструктура, то есть наличие самих взлетных полос и терминалов аэропортов. Мы начали поднимать этот вопрос с позапрошлого года, но финансирование почти не было. Поэтому мы перешли к такой позиции - сформировать Авиационный фонд вроде Дорожного фонда", - сказал В. Омелян. По его словам, для авиационной отрасли чрезвычайно важны средства, чтобы начать строительство взлетных полос.

"Здесь мы видим перспективу государственного-частного партнерства - взлетную полосу строит государство, терминалы, инфраструктуру другую строит частный бизнес и зарабатывает", - добавил В. Омелян. Как уточнил он, пока не известно как отреагирует парламент на такую инициативу министерства, хотя уже есть совместное заявление четырех комитетов ВР, в том числе и бюджетного, в поддержку этого предложения. "Я надеюсь, что средства, по меньшей мере на два аэропорта на следующий год будут найдены. В нашем видении это должно быть аэропорт Днепра и второй аэропорт в Закарпатской области", - отметил министр.

 

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Новости Украины, Авиационный фонд, Авиация, Владимир Омелян, Дорожный фонд, Украина.
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