Порошенко принял послов пяти государств

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от послов ряда зарубежных стран: Словакии – Марека Сафина, Малайзии - Дато Раджа Реза Раджа Заиб Ша, Новой Зеландии - Мэри Патриции Терстон, Республики Панама - Энрике Антонио Зарак Линареса, Королевства Таиланд - Сансани Сахатсарангши.

Как сообщает в пятницу вечером пресс-служба главы Украинского государства, во время беседы с послами президент поблагодарил за последовательную поддержку вышеназванными государствами суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду на активизацию имеющихся механизмов сотрудничества, в частности в торгово-экономической и оборонной сферах.