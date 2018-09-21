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Порошенко принял послов пяти государств

Петр Порошенко
18:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Послы Словакии, Малайзии, Таиланда, Панамы и Новой Зеландии вручили Президенту Украины Петру Порошенко верительные грамоты.

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от послов ряда зарубежных стран: Словакии – Марека Сафина, Малайзии - Дато Раджа Реза Раджа Заиб Ша, Новой Зеландии - Мэри Патриции Терстон, Республики Панама - Энрике Антонио Зарак Линареса, Королевства Таиланд - Сансани Сахатсарангши.

 Как сообщает в пятницу вечером пресс-служба главы Украинского государства, во время беседы с послами президент поблагодарил за последовательную поддержку вышеназванными государствами суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду на активизацию имеющихся механизмов сотрудничества, в частности в торгово-экономической и оборонной сферах.

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Новости Украины, Верительные грамоты, Петр Порошенко, Послы, Президент, Украина.
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