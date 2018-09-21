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Климкин уверен, что у пророссийской власти нет шансов

Павел Климкин
21:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению главы украинского МИД, главная задача В. Путина состоит в создании федералистской Украины через внутренний конфликт.

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что в Украине уже никакая пророссийская власть невозможна. Об этом глава украинской дипломатии сказал в эфире радиостанции "Радио НВ".

"Я считаю, что пророссийской власти в этой стране не будет. Если у нее даже будет какой-то теоретический шанс, ее вынесут, и Путин это, к счастью или к сожалению, тоже хорошо понимает", - заявил П. Климкин.

"То, что будет делать Путин, - это сознательный конфликт, внутренний, доведение ситуации до дестабилизации и создание своей логики федеральной, федералистской Украины. И вот это мы должны предотвратить. А никакая пророссийская власть по определению на сегодняшний день в Украине невозможна. Ее точно вынесут, и мы с вами будем одними из тех, кто будет это делать", - подчеркнул П. Климкин. Он заявил, что надо не позволить России осуществить фрагментацию и дестабилизацию Украины. "Это я считаю нашей фундаментальной задачей", - сказал он.

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Новости Украины, Владимир Путин, Конфликт, МИД, Павел Климкин, Украина.
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