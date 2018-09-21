Проект Госбюджета не поддержат "Батькивщина" и Оппоблок

Во фракциях "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" в Верховной Раде заявляют, что не будут поддерживать законопроект о Государственном бюджете на 2019 год.

"Категорически мы не будем голосовать за бюджет", - сказала народный депутат из фракции "Батькивщина" Алена Шкрум в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером. Она напомнила, что фракция не поддерживала и предыдущие проекты госбюджетов. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко также заявил, что его фракция не будет поддерживать проект госбюджета на 2019 год, в частности потому, что в нем предусмотрены большие расходы на правоохранительные органы.

На заседании в пятницу Верховная Рада приняла к рассмотрению законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Согласно регламенту Рады, до 1 октября текущего года народные депутаты будут подавать свои предложения к документу, до 15 октября их рассмотрит главный комитет. Верховная Рада должна утвердить в первом чтении проект госбюджета до 20 октября.