На 73-й сессии Генассамблеи ООН будут обсуждать Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Президент Украины.

"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – говорится в сообщении на официальной странице П. Порошенко в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

"Это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе" - подытожил президент Украины.