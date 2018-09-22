Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4517028-na-73-y-sessii-genassamblei-oon-budut-obsuzhdat-donbass.html
На 73-й сессии Генассамблеи ООН будут обсуждать Донбасс
01:32 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Ситуация на временно оккупированных территориях Украины станет темой обсуждения на 73 сессии ГА ООН.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Президент Украины.
"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – говорится в сообщении на официальной странице П. Порошенко в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.
"Это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе" - подытожил президент Украины.
Телеграф