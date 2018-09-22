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На 73-й сессии Генассамблеи ООН будут обсуждать Донбасс

ООН
01:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Ситуация на временно оккупированных территориях Украины станет темой обсуждения на 73 сессии ГА ООН.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Президент Украины.

"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – говорится в сообщении на официальной странице П. Порошенко в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

"Это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе" - подытожил президент Украины.

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Новости Украины, Генассамблея ООН, Донбасс, ООН, Петр Порошенко.
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