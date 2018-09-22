Парубий обещает, что "языковой закон" рассмотрят в начале октября

На следующей пленарной неделе, 2-5 октября, Верховная Рада будет рассматривать законопроекты о государственном языке в Украине и внесении изменений в Конституцию относительно новых названий Кировоградской и Днепропетровской областей.

На этом отметил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада", сообщает корреспондент Укринформа.

"На следующей неделе я планирую поставить на рассмотрение в блоке вопросов культуры законы об украинском языке, их четыре, один сейчас еще зарегистрирован и рассматривается на комитете. Я уверен, что после того, как Конституционный Суд признал неконституционным принятие закона Колесниченко-Кивалова... сейчас у нас образовался вакуум, который надо заполнить, принять закон о государственном языке в Украине", - сказал Парубий.

Председатель ВР подчеркнул, что он будет предлагать, чтобы депутаты рассмотрели все законопроекты, выбрали один из них и на его основе подготовили ко второму чтению и приняли базовый фундаментальный закон о языках в Украине.

Кроме того, он выразил надежду, что до следующей недели завершатся дискуссии по переименованию двух областей.

"На этой неделе мы не успели рассмотреть изменения в Конституцию, которые касаются переименования двух областей: Кировоградской и Днепропетровской. Скажу откровенно, и дискуссии начались по этому поводу. Я надеюсь, они закончаться до следующей недели и мы сможем рассмотреть изменения в Конституцию, которые завершат декоммунизацию в Украине, и две области, которые еще носят старые названия, будут переименованы", - сказал спикер.

Парубий подчеркнул, что в вопросах идентичности, национальной памяти, борьбы с ментальной деоккупацией украинский парламент этого созыва должен занимать "единую и четкую позицию".

Парубий также надеется на поддержку в зале на следующей неделе блока вопросов о информационной безопасности.

"Должен быть принят закон об информационной безопасности и страна должна найти механизм защиты информационного поля, так же как наши воины на передовой защищают Украину от милитарного оккупанта - Российской Федерации, так же мы должны защищать и информационное поле от того же оккупанта - Российской Федерации", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Парубий подчеркивал, что отмена Конституционным Судом принятого в 2012 году закона "Об основах государственной языковой политики" открывает путь к принятию нового языкового закона.

28 февраля КС признал Закон "Об основах государственной языковой политики" 2012 года не соответствующим Конституции.