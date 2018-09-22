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Ельченко: РФ теряет поддержку в ООН

Владимир Ельченко
05:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Россия постепенно теряет влияние в ООН.

Внесение Генассамблеей ООН в свою постоянную повестку дня пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" во время голосования в пятницу показало, что Россия постепенно теряет поддержку со стороны других стран.

Так прокомментировал Укринформу результаты голосования Генассамблеи постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Мы увидели, что количество тех государств, которые традиционно поддерживают российские нарративы во время голосования в ООН, неуклонно уменьшается", - отметил представитель Украины.

В то же время, по его словам, это четко свидетельствует об усилении поддержки в ООН украинской позиции относительно мирного урегулирования конфликта, развязанного Москвой.

"Очевидно, что дальнейшее игнорирование российской стороной Устава ООН и международных договоров приближает ее к полной международной изоляции", - подчеркнул Владимир Ельченко.

Объясняя значимость принятого Генассамблеей решение о включении в повестку дня украинского вопроса, он отметил, что, во-первых, это позволит постоянно держать вопрос о ситуации с оккупированными территориями Украины в фокусе внимания международного сообщества. Во-вторых, это будет способствовать более эффективному использованию потенциала и инструментов ООН для прекращения российской агрессии против Украины, а также деоккупации украинского Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Со своей стороны, украинская сторона будет инициировать рассмотрение ситуации в политической, экономической, сфере безопасности, гуманитарном, социальном, правозащитном и других измерениях, отметил украинский дипломат.

Напомним, на следующей неделе в Нью-Йорке начнутся общие дебаты 73-й сессии Генассамблеи ООН с участием глав государств и правительств. В мероприятиях планируется участие Президента Украины Петра Порошенко.

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Новости Украины, Владимир Ельченко, Генассамблея ООН, ООН, Россия.
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