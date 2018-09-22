"Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине

Украинцы на Закарпатье получают венгерские паспорта, чтобы использовать их для свободного трудоустройства в Евросоюзе, а не пополнять таким образом венгерское сообщество. Об этом в эфире Громадського заявил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

По его словам, граждане Украины с вторым венгерским паспортом не используют его для того, чтобы жить в Венгрии. Они скорее трудоустраиваются в тех странах ЕС, где для украинцев рынок труда трудно доступный — это Франция, Нидерланды и тому подобное.

Кроме того, Качка сказал, что Венгрия находится в Европарламенте на грани того, что ее могут лишить права голоса в ЕС из-за несоблюдения фундаментальных прав.

"Поэтому эта ситуация может даже играть на пользу Украине", - считает он.

Как сообщалось, 19 сентября появилось видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягали на верность Венгрии.

После опубликованного видео министр иностранных дел Украины заявил о возможности высылки консула Венгрии. В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что после скандала из-за обнародования видео венгры могут прибегнуть к новым шагам с целью замедления интеграции Украины в ЕС.