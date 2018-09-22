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Лидеры Беларуси и РФ в Сочи обсуждали Украину

Александр Лукашенко и Владимир Путин
14:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Александр Лукашенко обсуждал с Владимиром Путиным в Сочи Украину и кредит на $1 млрд.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи 21 сентября обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику.

"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются обоих государств. Прежде всего - Украина. В очень позитивном ключе был диалог", - сообщил А.Лукашенко в совещании в субботу в Минске.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Белорусский лидер уточнил, что в формате "один на один" обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства союзного государства.

А. Лукашенко также заявил, что с российской стороны не было отказа о предоставлении госкредита на $1 млрд.

"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого", - заявил глава государства.

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Новости Украины, Александр Лукашенко, Беларусь, Владимир Путин, РФ.
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