Британия увеличит силы Королевского морского флота в Черном море

Британия до конца года расширит военное присутствие в Украине, а в 2019 году увеличит присутствие и в Черном море.

Об этом заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает The Daily Telegraph.

"Британия увеличит военную поддержку своего союзника (Украины - ред.), направив туда Королевский морской флот позднее в этом году и увеличит присутствие патрулей Королевского морского флота в Черном море в 2019 году", - говорится в сообщении.

Британский министр обороны отметил, что не сомневается в том, что за ситуацию на востоке Украины ответственный непосредственно президент РФ Владимир Путин. По словам Уильямсона, Британия видит российскую агрессию не только на линии фронта на востоке Украины, но и в Черном море.

"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке с помощью Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы имели навыки и технические возможности для того, чтобы противостоять этим растущим угрозам", - отметил британский министр.

Он отметил, что благосклонность Великобритании остается непреклонной. "Пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании", - сказал Уильямсон.

Кроме того, он подчеркнул важность того, что Великобритания и Украина разделяют "общие ценности" и готовы за них бороться. В частности, речь шла об основанном на праве международном порядке, которого, по мнению министра, Россия не придерживается.

Ранее сообщалось, что Британия намеревается создать кибервойска для противостояния российской угрозе.