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Британия увеличит силы Королевского морского флота в Черном море

Гэвин Уильямсон
15:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Министр обороны Британии уверяет, что до конца года расширит военное присутствие в Украине.

Британия до конца года расширит военное присутствие в Украине, а в 2019 году увеличит присутствие и в Черном море.

Об этом заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает The Daily Telegraph.

"Британия увеличит военную поддержку своего союзника (Украины - ред.), направив туда Королевский морской флот позднее в этом году и увеличит присутствие патрулей Королевского морского флота в Черном море в 2019 году", - говорится в сообщении.

Британский министр обороны отметил, что не сомневается в том, что за ситуацию на востоке Украины ответственный непосредственно президент РФ Владимир Путин. По словам Уильямсона, Британия видит российскую агрессию не только на линии фронта на востоке Украины, но и в Черном море.

"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке с помощью Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы имели навыки и технические возможности для того, чтобы противостоять этим растущим угрозам", - отметил британский министр.

Он отметил, что благосклонность Великобритании остается непреклонной. "Пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании", - сказал Уильямсон.

Кроме того, он подчеркнул важность того, что Великобритания и Украина разделяют "общие ценности" и готовы за них бороться. В частности, речь шла об основанном на праве международном порядке, которого, по мнению министра, Россия не придерживается.

Ранее сообщалось, что Британия намеревается создать кибервойска для противостояния российской угрозе.

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Новости Украины, Великобритания, Военное присутствие, Гэвин Уильямсон, Украина, Черное море.
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