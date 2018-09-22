Балух голодает 188 дней, Сенцов - 132: в МИД обратились к РФ

МИД в очередной раз призвал Россию освободить украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова, голодовка которых длится 188-й и 132-й день.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"188.132. Голодовка политзаключенных В.Балуха и О.Сенцова продолжается. В очередной раз требуем от РФ освободить политзаключенных", - написала Беца.

Как сообщалось, Владимир Балух 19 марта 2018 года объявил бессрочную голодовку.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд в Крыму приговорил украинца к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (примерно 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел. В своем последнем слове Балух заявил о политическом мотиве его уголовного дела.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал журналистам, что Балуха вывели из камеры и сильно избили.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от российских властей немедленно допустить ее у украинскому активисту, выразив готовность выехать в оккупированный Крым в любую минуту.

188.132. Голодування політв'язнів В.Балуха та О.Сенцова триває. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити політв'язнів pic.twitter.com/V56NIhpqoz — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 22 сентября 2018 г.

Олег Сенцов был незаконно осужден в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили многочисленные деятели мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала более 100 тысяч подписей. Это означает, что согласно американскому законодательству, документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.