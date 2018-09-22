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Украина достигла большого прогресса в открытии данных за последние 4 года

Флаг Украины
18:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Pixabay

Новости Украины: Петр Порошенко отмечает, что Украина находится среди лидеров в рейтинге открытости данных.

Украина в ежегодном рейтинге Open Data Barometer за 2017 год разделила вместе с Аргентиной второе место среди государств, которые достигли наибольшего прогресса в открытии данных за последние четыре года.

Об этом сообщил в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

"В ежегодном рейтинге Open Data Barometer Украина разделила 2 место, став лидером государств, которые достигли наибольшего прогресса в открытии данных за последние четыре года. В сводном же рейтинге, в который вошли 30 стран мира, которые подписали Международную хартию открытых данных, Украина занимает 17 строчку", - написал Порошенко.

Он добавил, что такая оценка открытости Украины недвусмысленно демонстрирует, что мы движемся в правильном направлении, продолжая реформировать страну.

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Новости Украины, Открытие данных, Петр Порошенко, Украина.
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