Украина достигла большого прогресса в открытии данных за последние 4 года

Украина в ежегодном рейтинге Open Data Barometer за 2017 год разделила вместе с Аргентиной второе место среди государств, которые достигли наибольшего прогресса в открытии данных за последние четыре года.

Об этом сообщил в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

"В ежегодном рейтинге Open Data Barometer Украина разделила 2 место, став лидером государств, которые достигли наибольшего прогресса в открытии данных за последние четыре года. В сводном же рейтинге, в который вошли 30 стран мира, которые подписали Международную хартию открытых данных, Украина занимает 17 строчку", - написал Порошенко.

Он добавил, что такая оценка открытости Украины недвусмысленно демонстрирует, что мы движемся в правильном направлении, продолжая реформировать страну.